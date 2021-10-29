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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Gervinho (Dk.

Stat: Medical Park

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Gervinho (Dk. 13 Cornelius), Djaniny

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Sabo, Dokovic, Bolasie, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Goller: Dk. 22 Dokovic (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor) Dk. 43 Djaniny (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Edgar, Dk. 28 Berat Özdemir (Trabzonspor) Dk. 28 Boldrin, Dk. 42 Bolaise (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan açılış maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

13. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho'nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.

14. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel'in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

41. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik'in şutunda, top savunmada Bolasie'nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

45+3. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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