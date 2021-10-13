FTA Antalyaspor'da teknik ekip belli oldu

FTA Antalya spor'da Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer alacak isimler belli oldu. A Takım Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Yardımcı Antrenör Michael Lindeman, Yardımcı Antrenör ve Performans Uzmanı Marcelo Lins Martins ve Kaleci Antrenörü Murat Öztürk, A takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.

Teknik sorumlu Groenendıjk

A Takım Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, futbolculuk kariyerinde Den Haag, Roda, Ajax, Manchester City, Sparta Rotterdam ve Utrecht gibi önemli takımların formasını giydi. Bu dönemde UEFA Kupası ve Hollanda Kupasını kazanan Groenerdijk, teknik adamlık kariyerinde de Sparta Rotterdam, Ajax, Willem II, Den Bosch, Cluj, Excelsior, ADO Den Haag ve Al-Wahda takımlarında görev aldı. 57 yaşındaki Hollandalı teknik adam UEFA-Pro Lisans sahibi.

Lindeman da ekibe katıldı

Hollandalı Michael Lindeman ise yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Teknik adamlık kariyerinde İsviçre'den Grasshoppers ve Young Boys, Polonya Milli Takımı, Almanya'dan Hamburg, Hollanda'dan Ajax, İngiltere'den Fulham, Mısır'dan Al Ahly ve Hollanda'dan NEC Nijmegen gibi takımlarda görev yaptı. Kariyeri boyunca Martin Jol, Leo Beenhakker, Marcel Koller ve Gernot Rohr gibi teknik direktörlerle çalıştı. UEFA-A Lisansına sahip olan 57 yaşındaki Lindeman'ın 2 kez İsviçre Süper Lig şampiyonluğu, Hollanda Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarıları bulunuyor.

Martıns'in şampiyonlar ligi kupası var

Yardımcı Antrenör olarak görev yapacak olan Atletik Performans Uzmanı Marcelo Lins Martins ise Brezilya Futbol Konfederasyonu A ve B Eğitmen Lisansına sahip. 52 yaşındaki Martins, ABD'de beyzbol (MLB), buz hokeyi (NHL), Amerikan futbolu (NFL), futbol (MLS), basketbol (NBA) ve atletizm gibi birçok spor branşında kulüplerde ve olimpik düzeydeki bireysel sporcularla performans antrenörü olarak çalıştı. Brezilyalı antrenörün 2008-2013 yılları arasında ünlü teknik direktör Jupp Heynckes ile birlikte görev yaptığı Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu başarısı bulunuyor.

Murat Öztürk ile yeniden

Daha önce 3 ay Antalyaspor'da görev yapan Kaleci Antrenörü Murat Öztürk de yeniden teknik ekibe döndü. 17 yıl boyunca Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir takımlarda görev yapan Öztürk'ün 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 1 kez de Avrupa Ligi yarı finali başarıları bulunuyor.

(İHA)