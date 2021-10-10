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Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde start verildi

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde start verildi

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'i başladı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'i başladı. Pole pozisyonda başlayan Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas ilk tur sonunda yerini korudu.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'inde start verildi. Starttan önce İstiklal Marşı okundu ve daha sonra formasyon turuna geçildi. Yarışın ilk turunda ilk 3 değişmedi. Yarışa pole pozisyonda başlayan Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas ilk turda yerini korudu. İkinci sıradaki Red Bull Racing'ten Max Verstappen ile üçüncü sıradan start alan Ferrari'den Charles Leclerc de aynı sırada kaldı.

Sıralama turlarında rekor kırarak ilk sırayı alan fakat güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan ve 11. sırada start alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise ilk tur sonunda 9. sıraya yükseldi.

İstanbul'daki yağışlı hava pilotlara zor anlar yaşattı. Yarış startının ardından ilk viraj sırasında Alpine'nin deneyimli pilotu Fernando Alonso spin attı. Yarışa 5. sırada başlayan Alonso 12 sıra geriledi ve 17. sıraya düştü. İlk turun ardından AlphaTauri'den Pierre Gasly ile Alpine'den Fernando Alonso, 5 saniye cezası aldı.

Sıralama turlarında 15. olan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, aracının güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle son sıradan yarışa başladı. Daha önce güç ünitesinde değişikliğe giden Ferrari'den Carlos Sainz ise 19. sıradan start aldı.

Yarış öncesi geçit töreni yapıldı

Yarış öncesinde pilotlar pisti dolaştı. Geçit töreninde F1 pilotları üstü açık otobüsle Intercity İstanbul Park Pisti'nde tur attı. İstanbul'daki yağışlı havaya rağmen yarışı izlemeye gelen seyirciler geçit töreni sırasında F1 pilotlara yoğun ilgi gösterdi. Pilotlar da seyircilere el sallayarak karşılık verdi. - İSTANBUL

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde start verildi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde start verildi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde start verildi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde start verildi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde start verildi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde start verildi

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