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Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Haberler | Spor
Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı

İlk antrenman turlarında birinci Hamilton olduAta SELÇUK - Kaan ÜLKER / - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, koşulan ilk antrenman turları ile başladı.

İlk antrenman turlarında birinci Hamilton oldu

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, koşulan ilk antrenman turları ile başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.

İlk antrenman turlarında birincilik koltuğunu Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton elde etti. 1: 24.178 ile seansın en hızlı turunu kaydeden Lewis Hamilton'ı, 1: 24,603 ile Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1: 24,654 ile Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc takip etti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ilk antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1: 24,178

2- Max Verstappen (Red Bull): 1: 24,603

3- Charles Leclerc (Ferrari): 1: 24,654

4- Valtteri Bottas (Mercedes): 1: 24,842

5- Carlos Sainz (Ferrari): 1: 24,860

6- Esteban Ocon (Alpine): 1: 24,909

7- Lando Norris (McLaren): 1: 25,347

8- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1: 25,382

9- Fernando Alonso (Alpine): 1: 25,383

10- Sergio Perez (Red Bull): 1: 25,459

11- George Russell (Williams): 1: 25,685

12- Daniel Ricciardo (McLaren): 1: 25,750

13- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1: 25,810

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1: 25,813

15- Nicholas Latifi (Williams): 1: 25,863

16- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1: 25,933

17- Lance Stroll (Aston Martin): 1: 26,361

18- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1: 26,424

19- Mick Schumacher (Haas): 1: 26,636

20- Nikita Mazepin (Haas): 1: 27,019

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci antrenman turları bugün 15.30'da koşulacak ve bu turların ardından ilk gün sona erecek.


Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri
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