FIFA, Halil Umut Meler'i öyle bir maça atadı ki sosyal medyada dalga konusu oldu - Haberler Spor
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FIFA, Halil Umut Meler'i öyle bir maça atadı ki sosyal medyada dalga konusu oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
FIFA, Halil Umut Meler'i öyle bir maça atadı ki sosyal medyada dalga konusu oldu

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak San Marino-Andorra maçını yönetecek. Avrupa'nın en güçsüz ekipleri arasında yer alan iki takımın maçına Meler'in atanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Meler için yapılan esprili paylaşımlar dikkat çekti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin en güçsüz iki takımı olarak gösterilen Andorra ile San Marino arasında oynanacak maça FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in atanması sosyal medyada ses getirdi.

HALİL UMUT MELER İÇİN BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Andorra grubunda 3 puan ve -15 averajla 5. sırada yer alırken, San Marino -28 averaj ve 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Dünya Kupası için hiçbir iddiası kalmayan iki ekibin karşılaşacağı maça hakem Halil Umut Meler'in atanması ise sosyal medyada espri konusu oldu.

FIFA, Halil Umut Meler'i öyle bir maça atadı ki sosyal medyada dalga konusu oldu

FIFA, Halil Umut Meler'i öyle bir maça atadı ki sosyal medyada dalga konusu oldu

FIFA, Halil Umut Meler'i öyle bir maça atadı ki sosyal medyada dalga konusu oldu

FIFA, Halil Umut Meler'i öyle bir maça atadı ki sosyal medyada dalga konusu oldu

FIFA, Halil Umut Meler'i öyle bir maça atadı ki sosyal medyada dalga konusu oldu

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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