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FIA, Türkiye GP'deki Covid-19 vakalarını açıkladı

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Haberler | Spor
FIA, Türkiye GP'deki Covid-19 vakalarını açıkladı

FIA, Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si için sürücüler, takımlar ve personeller olmak üzere toplamda 3 bin 48 kişiye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 2 kişide pozitif bulgulara rastlandığını açıkladı.

FIA, Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si için sürücüler, takımlar ve personeller olmak üzere toplamda 3 bin 48 kişiye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 2 kişide pozitif bulgulara rastlandığını açıkladı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağında 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta koşulan Rolex Türkiye Grand Prix'si sonrasında Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) açıklama geldi. Organizasyon için sürücüler, takımlar ve personeller olmak üzere toplamda 3 bin 48 kişiye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 2 kişide pozitif bulgulara rastlanıldığı açıklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri
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