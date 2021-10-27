Ferhat Gündoğdu: MHK'nin yeni başkanı kimdir, hangi üyelerle birlikte çalışacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na (MHK) Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

Karar, TFF Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısı sonrası kamuoyuna duyuruldu.

Yeni MHK üyeleri ise Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.

TFF daha önce Ferhat Gündoğdu'yu, istifa eden Metin Tokat'ın yerine MHK üyeliğine atamıştı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı ve kurulun tüm üyeleri geçen hafta istifa etmişti.

Asker kökenli

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

Aynı bölümde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu.

Daha önce MHK'nın Eğitimden Sorulu Üyesi olan Ferhat Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürüttü.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.

Gündoğdu aynı zamanda bir şirkette Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.

Haberi Kaydet