Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi - Haberler Spor
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Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi

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Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp'le karşılaşıyor. Mücadelenin 2. dakikasında öne geçen Belçika temsilcisinde eski Fenerbahçeli Mbwana Samatta fileleri havalandıran isim oldu. Fenerbahçe'de oynarken kaçırdığı gollerle ünlenen Tanzanyalı forvetin sarı-lacivertlilere gol atması sonrası sosyal medyada taraftarlar "Şaka gibi" şeklinde yorumlar yaptı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini Royal Antwerp maçıyla sonlandırmak istiyor. Karşılaşmanın henüz başında eski Fenerbahçeli Samatta'nın golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler kalan dakikalarda maçı çevirmeye çalışacak.

TARAFTARLAR GOLE İNANAMADI

Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar Samatta'nın gol atması sonrası yıkıldı. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kaçırdığı gollerle ünlenen Samatta'nın sarı-lacivertliler karşısında gol atması sonrası taraftarlar binlerce paylaşım yaptı. Tanzanyalı forvetin attığı gole inanamayan sarı-lacivertliler "Şaka gibi" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Fenerbahçe taraftarı, Samatta'dan gol yediklerine inanamıyor! Tanzanyalı gündemin zirvesinde

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Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi
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