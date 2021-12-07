Erol Bilecik: İki güzide kulübün de göstermiş oldukları performans çok önemliydi

"Türkiye'nin geleceğinde çok önemli olacak"

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Mustafa AKIN/ - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Buradaki farkındalık, kadın cinayetleri, kız çocuklarına yapılan zulümler… Bunların hepsi sportif amaçlar daha fazla günlük hayata geçtiği vakit emin olun çok geride kalacak şeyler" dedi.

Erol Bilecik sözlerini şöyle sürdürdü: "Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamda çok özel bir deyişi var; 'Dünya yüzünde bulunan bütün eserlerin gerçek sahibi kadınlarımızdır' diyerek kadınlara verilen bütün önemi ortaya koymuş vaziyette. Seçme-seçilme hakkını kadınlarımıza veren Atamız, neredeyse Avrupa'dan, hatta bütün dünya ülkelerinden çok daha önce bu hareketi yapmıştı. Bu önemi görmüştü. Atamıza layık olarak, Atamızın açmış olduğu bu yoldan emin adımlarla yürüyerek gerek ülke hedeflerinde gerekse dünya hedeflerinde kadınların daha iyi bir ortamda yaşadığı, yönetime katıldığı, yöneticilerin spor hayatında, eğitimde gerekli olan gerçek yerlerini aldığı bir dünya olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İyi ki varlar. Erkek futbol liginden nasıl heyecan ve keyif alıyorsak aynı heyecan ve keyfi kadın futbol liginden de almamız gerekir. Belki geç kalarak bu işe başlamış olduk ama arayı kapatacağımıza inanıyorum. Çok değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarım, teknik kadro, sportif direktör arkadaşlarımız çok iyi bir süreç geçirdiler. İyi bir takım kuruldu. Tahmin ediyorum lige hazır. İnşallah tüm spor branşlarımızda olduğu gibi hikayelerin sonu güzel bitsin Fenerbahçe'de. Kadın futbol liginde de hikayemizin güzel bitmesini canıgönülden diliyorum."