Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarı sinirlendiren gönderme

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin önemli yöneticilerinden olan Mahmut Uslu verdiği röportajda Ali Koç ve yönetime sert sözlerle yüklendi. Sarı-lacivertli kulüp resmi sosyal medya hesabından bu açıklamalara göndermede bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ RÖPORTAJI SAKIN KAÇIRMAYIN"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle, "2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilişkisi kesilerek yönetimden ayrılan, 2013 yılında tekrar yönetime gelen Sn. Mahmut Uslu'nun, yöneticilik deneyimlerini vurguladığı, kulübümüz için yaptığı fedakarlıkları dile getirdiği, mevcut yönetim kurulumuza tavsiyelerini paylaştığı ve tüm ekipleriyle birlikte Fenerbahçemizin başarılı olmasını istediklerini 'samimiyetle' anlattığı, Hürriyet gazetesinde tam sayfa yer alan olağanüstü röportajı kaçırmayın" ifadelerine yer verildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarı, kulübün yaptığı bu paylaşıma sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, kulübün daha önemli problemleri olduğu ve bu tarz açıklamalar yerine onlara odaklanılması gerektiği şeklinde yorumlarda bulundu.

"PEREIRA'YI O SÖZLER SONRASI GÖNDERİRDİK"

Ali Koç dönemini eleştiren Mahmut Uslu'nun Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olmayı düşünmediğini açıkladığı röportajın satır başları şöyle:

"Vitor Pereira, Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. 'Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz' dedi. Biz olsaydık Pereira'yı bu sözlerden sonra atardık! Demek ki Fenerbahçe'yi o gözle görüyorlar, Fenerbahçe büyük kulüptür.

"SON ÜÇ SENEYE BAKILDIĞINDA ÇOK ÜMİDİM YOK"

İnsanlar, 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye bağırıyor biz inanıyoruz. Son üç seneye bakıldığında çok ümidim yok ama Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. 3.5 yaşındaki torunumun Fenerbahçeli olmasını istiyorum ama galibiyet almazsanız ve başarılı olmazsanız çocuklar çok çabuk uzaklaşır.

"KULÜBE BİR TANE ÇİVİ ÇAKILMADI"

Fenerbahçe hala Aziz Yıldırım'ın bıraktıkları ile devam ediyor. Ali Koç'un kulübe koyduğu hiçbir çivi yok. Gebze'nin yukarısında 12 tane araziyi değerlendirecektik ama hala yapılmadı, merak ediyorum. Ali Koç ilk geldiğinde Barcelona formaları havada uçuşuyordu ve ümitlenmiştik. 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon' denildi, çok önemli oyuncular gelecek sandık ama gele gele bunlar geldi.

"AZİZ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI DÜŞÜNMEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Seçimden sonra 'Aziz Yıldırım kaçtı' dediler. Bu adam kaçar mı! Kendisini hapse götürecek özel uçağı tutup Türkiye'ye geliyor. Aziz Yıldırım seçim günü akşama kadar statta çalıştı. Başkan Aziz Yıldırım kendisi adına konuşabilir ama biz bir gün bile düşünmedik. Kulüp yöneticiliği hep kendinden verdiğin bir şeydir. Biz bir ekibiz ve ekibimizden birisi adaylığa soyunursa yardımcı oluruz. Ancak bizim arkadaşlarımızdan kimse böyle bir şey düşünmüyor. Aziz Yıldırım'ın adaylığı düşünmediğini çok iyi biliyorum ama onun adına yorum yapamam. Ali Koç'un kendisine kumpas yaptığımızı söylediği iddialara gülüyoruz. Ali Koç hayali düşman yaratmasın. İşlerini konsantre olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın. Gerçekten bir düşman varsa söylesinler biz yok ederiz. Biz Fenerbahçeliyiz ve başka bir şey tanımayız."

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