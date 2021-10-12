Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak - Haberler Spor
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Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın bu maçta gizli silahı Ferdi Kadıoğlu olacak. Deneyimli hoca, 22 yaşındaki futbolcusundan topla içeri kat ederek savunmanın dengesini bozmasını istedi. Ayrıca Portekizli teknik direktör takımına verdiği direktifte karşılaşma süresince ön alan baskısından asla vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 2. sıradaki Trabzonspor'la karşılaşacak. Bu maçta liderliği perçinlemek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, son zamanlarda performansı zirve yapan Ferdi Kadıoğlu'na özel bir görev verecek.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'A ÖNDE BASKI KURACAK

Sabah'ın haberine göre; Portekizli teknik adam, lider gideceği Trabzon deplasmanından aynı şekilde dönmek isterken, bu sezonun yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'na Trabzonspor'u ters pozisyonlarda yakalama adına farklı görevler verdi. Pereira, 22 yaşındaki oyuncusundan topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi. Portekizli çalıştırıcı, böylelikle hem hücuma bir kişi fazla yollamayı hem de rakibin savunmasında paylaşım sorunu oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte ön alanda baskıyı çok önemseyen Pereira, tüm hücum oyuncularına bu baskıdan asla vazgeçmemelerini öğütlüyor.

Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak
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Haber: Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak - Haberler Spor
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