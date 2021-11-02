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Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönecek mi? Kulüpten taraftara müjde geldi

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38 yaşındaki Melo, dün Galatasaray döneminden bir fotoğraf paylaşarak taraftarları heyecanlandırmıştı. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında Melo'nun gündemde olmadığını ifade etti. Ancak bir transfer müjdesi verdi.

Felipe Melo'nun devre arasında Galatasaray'a dönme ihtimali artık zor gibi gözüküyor. 38 yaşındaki futbolcu, dünkü paylaşımında Galatasaray'daki antrenmanından bir kare paylaşmıştı. Taraftarlar, bu paylaşımı transferin bittiğine yönelik bir mesaj olarak yorumlamıştı. Ancak Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında Melo'nun gündemde olmadığını ifade etti.

Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönecek mi? Kulüpten taraftara müjde geldi

"6 NUMARA ALACAĞIZ"

Epözdemir, "6 numara çalışması var. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız" dedi.

Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönecek mi? Resmi açıklama geldi

"GÜNDEMDE YOK"

Epözdemir Felipe Melo konusu hakkında, "Galatasaray'ın gündeminde yok. Hocamızın da belirttiği gibi Melo için bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

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