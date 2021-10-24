Felipe Melo, cazip teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

Felipe Melo, 38 yaşında Galatasaray'a dönüyor. Brezilyalı futbolcunun menajeri, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek bir paylaşım yapmıştı. Fanatik'in haberine göre; tarafların burada Melo hakkında görüştüğü, kulübü Palmeiras'ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak kendisinin bunu kabul etmediği bildirildi.

Galatasaray'ın 1,5 yıllık mukaveleyle ikna ettiği, hatta Melo'nun sözleşme bitiminde kulübeye geçmesiyle ilgili fikir birliğine varıldı.

38 YAŞINDA 42 RESMİ MAÇ

38 yaşındaki Melo, 2021 yılı içinde 42 resmi maçta 2828 dakika forma giydi, 13 sarı kart gördü, hiç kırmızı kartı yok. Sambacı, kaptanı olduğu Palmeiras'ta, forvet arkasından stopere kadar hemen her pozisyonda görev aldı.

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