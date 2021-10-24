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Felipe Melo, cazip teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Felipe Melo, cazip teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

Palmeiras, Felipe Melo'yu kaybetmemek için 1 yıllık cazip bir teklif sundu. 38 yaşındaki Melo, Galatasaray'a söz verdiği için bu sözleşmeyi geri çevirdi. Galatasaray, Melo ile 1,5 yıllık mukavele imzalayacak.

Felipe Melo, 38 yaşında Galatasaray'a dönüyor. Brezilyalı futbolcunun menajeri, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek bir paylaşım yapmıştı. Fanatik'in haberine göre; tarafların burada Melo hakkında görüştüğü, kulübü Palmeiras'ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak kendisinin bunu kabul etmediği bildirildi.

Felipe Melo, cazip teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

Galatasaray'ın 1,5 yıllık mukaveleyle ikna ettiği, hatta Melo'nun sözleşme bitiminde kulübeye geçmesiyle ilgili fikir birliğine varıldı.

Felipe Melo, cazip teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

38 YAŞINDA 42 RESMİ MAÇ

38 yaşındaki Melo, 2021 yılı içinde 42 resmi maçta 2828 dakika forma giydi, 13 sarı kart gördü, hiç kırmızı kartı yok. Sambacı, kaptanı olduğu Palmeiras'ta, forvet arkasından stopere kadar hemen her pozisyonda görev aldı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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