Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti

Terim ailesi acı haber le sarsıldı. Fatih Terim'in hamile olan kızı Merve Terim Çetin'in çocuğu hayatını kaybetti. Sosyal medyadan üzücü haberi veren Çetin, "Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var" ifadelerini kullandı.

"BANA YENİDEN BAŞLAYACAK GÜCÜ BULANA KADAR MÜSAADE EDİN"

Merve Terim Çetin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı. Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Güzel günlerde buluşmak dileğiyle seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..."

"RİSKLERİMİN FARKINDAYIM"

Merve Terim Çetin hamileliğinin ilk zamanlarında yaptığı açıklamada sürecin riskli olduğunu belirterek, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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