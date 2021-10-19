Fatih Terim'i hiç böyle görmemiştiniz! Don Corleone yanında sönük kalır

Fatih Terim'in danstaki hünerleri izleyenleri şaşırttı. Deneyimli hoca, kızı Buse Terim'in bir projesi için düzenlenen lansmana katıldı. Eşi Fulya Terim de yalnız bırakmadı. Terim, kızıyla pistte yaptığı dansla görenleri mest etti.

GODFATHER BENZETMESİ

Fatih Terim'in kızıyla dansı, Godfather filminde Don Carleone karakterinin kızıyla dans ettiği sahneye benzetildi. Fatih Terim'in dansta da çok başarılı olduğu yorumları yapıldı.

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