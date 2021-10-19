Fatih Terim'i hiç böyle görmemiştiniz! Don Corleone yanında sönük kalır - Haberler Spor
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Fatih Terim'i hiç böyle görmemiştiniz! Don Corleone yanında sönük kalır

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Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim'in moda projesi için düzenlenen lansmana katıldı. Fatih Terim ve eşi Fulya Terim, kızlarını özel günde yalnız bırakmadı. Fatih Terim'in kızıyla yaptığı dans görenleri mest etti. Deneyimli hocanın dansı çok beğenildi. Fatih Terim, sosyal medyada efsane Godfather filminin Don Corleone karakterine benzetildi.

Fatih Terim'in danstaki hünerleri izleyenleri şaşırttı. Deneyimli hoca, kızı Buse Terim'in bir projesi için düzenlenen lansmana katıldı. Eşi Fulya Terim de yalnız bırakmadı. Terim, kızıyla pistte yaptığı dansla görenleri mest etti.

GODFATHER BENZETMESİ

Fatih Terim'in kızıyla dansı, Godfather filminde Don Carleone karakterinin kızıyla dans ettiği sahneye benzetildi. Fatih Terim'in dansta da çok başarılı olduğu yorumları yapıldı.

Fatih Terim'i hiç böyle görmemiştiniz! Godfather'a benzetildi

Fatih Terim'i hiç böyle görmemiştiniz! Godfather'a benzetildi

Fatih Terim'i hiç böyle görmemiştiniz! Godfather'a benzetildi

Fatih Terim'i hiç böyle görmemiştiniz! Godfather'a benzetildi

Fatih Terim'i hiç böyle görmemiştiniz! Don Corleone yanında sönük kalır
Haberler.com - Spor Haberleri
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