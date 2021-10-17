Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü! Döner dönmez zehir zemberek sözler savurdu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü! Döner dönmez zehir zemberek sözler savurdu

Haberler.com - Haberler | Spor
Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü! Döner dönmez zehir zemberek sözler savurdu

Galatasaray'da Fatih Altaylı'nın disiplin cezası kaldırıldı. Mustafa Cengiz yönetimi, Altaylı'yı ihraç etmişti. İhraç kararının onaylanmaması üzerine Fatih Altaylı olay teşekkür konuşması yaptı. Altaylı, "Mustafa Cengiz ve saz arkadaşlarının hukuksuz ihraç kararını onaylamayan kuruluma teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Altaylı, spor programında Mustafa Cengiz'i ağır şekilde eleştirmişti. Altaylı'nın eleştirileri mahkemede gazeteci yorumu olarak değerlendirilse de, Mustafa Cengiz dönemindeki tartışmalı disiplin kurulu ünlü ismi kulüpten ihraç etmişti. Ancak sabaha karşı yapılan oylamada Fatih Altaylı'nın cezası ortadan kalktı. Yine eski Sicil Başkanı Serdar Eder'in de cezası onanmadı. Üyeler Mustafa Cengiz döneminin disiplin kurulunu sert biçimde eleştirdi.

Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü! Döner dönmez zehir zemberek sözler savurdu

GERİ DÖNDÜ

Böylece Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü. Altaylı, "Mustafa Cengiz ve saz arkadaşlarının verdiği hukuksuz ihraç kararını onaylamayarak, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliğimi sürdürmeme imkan sağlayan genel kurulumuza teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi bir kez daha idari açıdan ibra edilmedi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi bir kez daha idari açıdan ibra edilmedi

 Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari açıdan ibra edilmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Angela Merkel Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Amelia Hamlin Tolga Akış İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Cristiano Burak Elmas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gazeteler Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih Altaylı, Galatasaray'a resmen geri döndü! Döner dönmez zehir zemberek sözler savurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 09:26:37. #1.17#