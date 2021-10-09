F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek...
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri