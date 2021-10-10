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F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop verdi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop verdi.

Intercity İstanbul Park Pisti'ndeki yarışın ardından yapılan törende, podyumun ilk iki basamağına çıkan Bottas ve Red Bull pilotu Max Verstappen, kupalarını TBMM Başkanı Şentop'tan aldı.

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Red Bull pilotu Sergio Perez'in kupasını ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı takdim etti.

Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Bottas'ın
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Haber: F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından - Haberler Spor
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