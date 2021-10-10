F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop verdi.

Intercity İstanbul Park Pisti'ndeki yarışın ardından yapılan törende, podyumun ilk iki basamağına çıkan Bottas ve Red Bull pilotu Max Verstappen, kupalarını TBMM Başkanı Şentop'tan aldı.

Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Red Bull pilotu Sergio Perez'in kupasını ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı takdim etti.

Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021