Esan Akü Karabük Elit Masterler, 3 puanla başladı
Türkiye Elit Master Lig'de mücadele eden Esan Akü Karabük Elit Masterler, rakibi Sakarya Hendek Veteranlar'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
SAKARYA (İHA) - Türkiye Elit Master Lig'de mücadele eden Esan Akü Karabük Elit Masterler, rakibi Sakarya Hendek Veteranlar'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Elit Master Ligi Batı Karadeniz Bölgesi maçları kapsamında Esan Akü Karabük Elit Masterler ile Sakarya Hendek Veteranlar karşı karşıya geldi. Safranbolu Sentetik Çim Sahada oynanan müsabakada rakibine üstünlük kuran ev sahibi Gökhan Dereli (1) ve Hakan Yalçın'ın (2) golleri ile 3-1 galip ayrıldı. - KARABÜK
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