Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldıza talip oldu
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ü istiyor. Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörüyken Sinan'ı takıma kazandıran Belözoğlu, gurbetçi kanat oyunusunu kadrosuna kazandırmaya çalışıyor. Sinan Gümüş, Vitor Pereira'nın kadro dışı bırakmasına rağmen teklifleri reddetmiş ve takımda kalmıştı. Gümüş, Ali Koç'un da tepkisini çekmişti.
Emre Belözoğlu ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. Akşam'ın haberine göre; Başakşehir, Sinan Gümüş için temasa geçiyor.
Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Sinan Gümüş, sezon başında birçok teklif almasına rağmen hepsini reddetmiş ve Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istemediğini belirtmişti. Bunun üzerine Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmış ve başkan Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız."
Emre Belözoğlu, ilişkilerini kullanarak Sinan Gümüş'ü bonservissiz olarak bitirmenin amacında. Sinan'ın 2 yıl daha Fenerbahçe ile mukavelesi var.