Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak - Haberler Spor
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Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Başakşehir'de teknik adamlık koltuğuna geçen Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı. TFF'de Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan, İlhan Palut gibi lisansı olmayan hocaların görev yapamaması için çalışma olduğu, Belözoğlu'nun da bundan etkileneceği iddia edildi. TFF Pro Lisans kursunda Ömer Erdoğan, İlhan Palut gibi isimler görülürken, Emre Belözoğlu'nun fotoğraflarda yer almaması dikkat çekti. Lisans yüzünden Kasımpaşa'dan gönderilen Şenol Can'daki krizin yaşanmasından endişe ediliyor.

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı, saha uygulamaları ile devam ederken, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Hatayspor hocası Ömer Erdoğan bu kursa katıldı. Fotoğraflarda Emre Belözoğlu'nun olmaması dikkat çekti.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları büyük sıkıntı yaratacak

NECATİ ATEŞ VE MURAT ŞAHİN DE KURSTA

Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş de kursta yer aldı. Paylaşılan fotoğraflarda Ali Tandoğan, Orhan Ak, Ömer Erdoğan, Gökhan Zan ve Oktay Derelioğlu gibi isimler de görüldü.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları büyük sıkıntı yaratacak

BAŞKA BİR HOCA ÇALIŞTIRABİLİR

Tff'nin Pro Lisansa sahip olmayan teknik direktörleri çalıştırmamaya yönelik projesi uygulanırsa, kursta görülmeyen Emre Belözoğlu sıkıntı yaşayacak. Belözoğlu lisans sorununu çözemezse yüksek ihtimalle saha kenarında olamayacak. TFF, bu konuya katı şekilde yaklaşırsa Başakşehir'de sıkıntılı bir süreç yaşanacak. Lisans çıkana kadar takımı Belözoğlu'nun ekibinden bir başka ismin çalıştıracağı da iddialar arasında. İmza töreninde Emre Belözoğlu, lisanslı bir hocanın takımda bulunabileceğinin de sinyalini vermişti.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak
Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak - Haberler Spor
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