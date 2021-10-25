Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba kaç yaşında, nereli? Emre Akbaba biyografisi! Emre Akbaba hangi takımlarda oynadı?

4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek Antalyaspor altyapısında oynamaya başladı. Peki, Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba kaç yaşında, nereli? Emre Akbaba hayatı ve biyografisi nedir? Emre Akbaba hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar haberimizde...

EMRE AKBABA KİMDİR?

Emre Akbaba (d. 4 Ekim 1992; Montfermeil, Fransa) on numara mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Galatasaray'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giymektedir.

4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Orta saha mevkiinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Emre Akbaba, 2018 yılından beri Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyiyor.

EMRE AKBABA SAKATLIK GEÇMİŞİ

İlk sakatlığını 2014-2015 sezonunda Alanyaspor'da forma giyerken yaşayan Emre Akbaba, 68 gün sahalardan uzak kalmıştı. Bunu Galatasaray'da forma giydiği 2018-2019 sezonunda yaşadığı 2 sakatlık takip etti. 2018-2019 sezonunda 28 Eylül-4 Şubat ve 11 Mayıs-19 Kasım arasında yaşadığı iki sakatlık sonucu top oynayamayan Emre Akbaba en son 24 Temmuz 2020'de yaşadığı sakatlıkla anıldı.

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