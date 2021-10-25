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Emet Gençlerbirliğispor ile Hisarcık Belediyespor kardeş kulüp oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Emet Gençlerbirliğispor ile Hisarcık Belediyespor kardeş kulüp oldu

Emet Gençlerbirliği ile Hisarcık Belediyespor aralarında kardeş kulüp anlaşması yaparken, yapılan görüşmeler sonucu 5 Hisarcık Belediyesporlu futbolcunun Emet Gençlerbirliğine transfer olduğu bildirildi.

Emet Gençlerbirliği ile Hisarcık Belediye spor aralarında kardeş kulüp anlaşması yaparken, yapılan görüşmeler sonucu 5 Hisarcık Belediyesporlu futbolcunun Emet Gençlerbirliğine transfer olduğu bildirildi.

Emet Gençlerbirliği takım sorumlusu Mehmet Düz ile Hisarcık Belediyespor Başkanı Fatih Çalışkan bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde 5 Hisarcık Belediyesporlu futbolcu Emet Gençlerbirliğine transfer oldu.

Emet Gençlerbirliği spor kulübü takım sorumlusu Mehmet Düz, yapılan transferler ve kardeş kulüp çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı Başkan Fatih Çalışkan'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

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