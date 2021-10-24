ElClasico'da kazanan Real Madrid - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ElClasico'da kazanan Real Madrid

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
ElClasico'da kazanan Real Madrid

İspanya La Liga'nın 10'uncu haftasında oynanan ElClasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 10'uncu haftasında oynanan ElClasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Camp Nou'da oynanan müsabakada gol perdesini Real Madrid açtı. 32'nci dakikada David Alaba, kaydettiği gol ile deplasman ekibini 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.

90+4'üncü dakikada Lucas Vazquez farkı 2'ye çıkartırken, 90+7'nci dakikada Sergio Agüero durumu 2-1'e getirdi. Müsabakanın kalan bölümünde skor değişmedi ve Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid bir maç eksiğiyle puanını 20'ye yükseltirken, Barcelona ise bir maç eksiğiyle 15 puanda kaldı.


ElClasico'da kazanan Real Madrid

ElClasico'da kazanan Real Madrid

ElClasico'da kazanan Real Madrid

ElClasico'da kazanan Real Madrid

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Barcelona paramparça! Real Madrid, El Clasico'da şov yaptı

Barcelona paramparça! Real Madrid, El Clasico'da şov yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title