ElClasico'da kazanan Real Madrid

İspanya La Liga'nın 10'uncu haftasında oynanan ElClasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Camp Nou'da oynanan müsabakada gol perdesini Real Madrid açtı. 32'nci dakikada David Alaba, kaydettiği gol ile deplasman ekibini 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid bir maç eksiğiyle puanını 20'ye yükseltirken, Barcelona ise bir maç eksiğiyle 15 puanda kaldı.