Elazığspor'dan hakeme büyük tepki

TRABZON (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır, yazılı bir açıklama yayımlayarak müsabakanın hakemi Tolga Sancak'a tepki gösterdi.

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Elazığspor'da hakem Tolga Sancak'a tepki var. Kulüp resmi sitesi üzerinden bir açıklama yapan kulüp başkanı Serkan Çayır, müsabakanın hakemi Tolga Sancak'a tepki gösterdi.

Başkan Çayır açıklamasında, "3-1 mağlup olduğumuz 1954 Kelkit Belediyespor maçında yine art niyetli hakemlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Müsabakanın başından sonuna kadar takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullanan Trabzon bölgesi hakemi Tolga Sancak, net penaltımızı vermeyip maçın 75. dakikasında aleyhimize skandal bir şekilde penaltı çalarak müsabakanın önüne geçmiştir. Gösterdiği basit kartlarla futbolcularımızın gardını düşüren ve rakip takımın galibiyetinde önemli rol oynayan maçın orta hakemi Tolga Sancak'ı, Allah'a havale ediyoruz. Maça Gümüşhane ilinin komşu şehri olan Trabzon Bölgesinden hakem atamak da bir o kadar düşündürücüdür. Çoğunluğu 19-20 yaşında olan ve terlerinin son damlasına kadar sahada savaşan Elazığ çocuklarının emeklerini verdikleri kararlarla hiçe sayan Tolga Sancak ve onun gibi art niyetli hakemler şunu iyi bilmelidir ki 54 yıllık asırlık çınar Elazığspor'umuz, bu ligden de bu düzenden de cefakar taraftarlarının desteğiyle kurtulacaktır. Son olarak çarşamba günü sahamızda oynayacağımız Çatalcaspor müsabakasına Elazığspor'a gönül veren tüm taraftarlarımızı armalarına sahip çıkmaya davet ediyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri