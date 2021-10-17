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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Arkas Spor: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Arkas Spor: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BİNGÖL (İHA) - Axa Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Dur, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Radzivon Miskevich, Burak Hazırol (L)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Nicholas Hoag, Burak Çevik (L), Mirza Lagumdzıja, Enes Ali Ay, Efe Madıracı, Daniel James Mcdonnell, Bertuğ Öndeş, Candido Gabriel da Silva, Caner Dengin (L), Mustafa Cengiz

Setler: 18-25, 22-25, 20-25

Süre: 78 dakika (23, 27, 28) - BİNGÖL

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Arkas Spor: 3

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Arkas Spor: 3

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Haber: Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Arkas Spor: 3 - Haberler Spor
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