Eda Erdem Dündar: Sıradaki hedef 2022 Dünya Şampiyonası

"Oynadığımız her turnuvada madalya almak istiyoruz"

"Zorlu bir sezon bizi bekliyor"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Takım olarak güzel bir başarı ortaya koyduk. İyi oynadığımız zaman herkesi yenebileceğimizi çok kez gösterdik. Önemli olan sürdürülebilirliği arttırmamız" dedi.

Eda Erdem Dündar, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ise şöyle seslendi: "Aradan geçen 1.5 senelik ayrılıktan sonra umuyorum ki onlarla tribünde tekrardan buluşacağız. Sizleri çok özledik."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri