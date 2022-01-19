Spor dünyası bu itirafı konuşuyor! Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı - Haberler Spor
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Spor dünyası bu itirafı konuşuyor! Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü kadın dövüşçü Paige VanZant'ın sosyal medya üzerinden yaptığı itiraf, bir anda spor dünyasında gündeme oturdu. VanZant, kocasıyla çekilmiş bir cinsel ilişki kaseti olduğunu ve bu kasete ne yapacağına henüz karar vermediğini belirtti.

Dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü ve Instagram fenomeni Paige VanZant'ın sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladığı sırada yaptığı itiraf, spor gündemine oturdu.

Takipçilerinden biri, Paige VanZant'a "Kocanla bir kaset çekmeyi düşünür müydün?" diye sordu. Paige VanZant, takipçisinden gelen bu soruyu kısa süre içerisinde yanıtladı.

Spor dünyası bu itirafı konuşuyor! Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı

Paige VanZant, "Zaten kocamla bir kasetimiz var. Ancak bu kaseti ileride ne yaparım bilmiyorum. Onu satar mıyım yoksa direk paylaşır mıyım şu an için net değil" dedi.

Spor dünyası bu itirafı konuşuyor! Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı

VanZant ve kocası Vanderford, Eylül 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Çift, koronavirüs karantinası döneminde evlerinde çektikleri çıplak fotoğraflarla ise ünlerine ün kattı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

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