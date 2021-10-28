Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ergüt'e Zara'da karşılama - Haberler Spor
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Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ergüt'e Zara'da karşılama

AA / İbrahim Özel - Haberler | Spor
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ergüt'e Zara'da karşılama

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Hamza Ergüt için memleketi Zara ilçesinde karşılama programı düzenlendi.

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Hamza Ergüt için memleketi Zara ilçesinde karşılama programı düzenlendi.

Zara ilçe girişinde karşılanan Ergüt için ilçe merkezinde konvoy oluşturuldu.

Zara Spor Salonu'nda sporcuların katılımıyla düzenlenen programın ardından Kaymakam Meriç Dinçer ve Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik makamlarında milli sporcuyu kabul ederek, ödül takdim etti.

Ergüt, Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda 100 kiloda ABD'li ve Kazakistanlı rakiplerini yenmiş, Polonyalı rakibine de 2-1 yenilerek gümüş madalya kazanmıştı.

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ergüt'e Zara'da karşılama

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ergüt'e Zara'da karşılama

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ergüt'e Zara'da karşılama

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ergüt'e Zara'da karşılama

AA / İbrahim Özel - Spor Haberleri
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