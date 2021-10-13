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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı Açıklaması

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Spor
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyanın en önemli, en ciddi geleneksel spor kuruluşu, Dünya Etnospor Konfederasyonu. UNESCO, Birleşmiş Milletlerin Habitat Kurumu ile yakın çalışmalarımız var. Avrupa'nın geleneksel sporlar kurumu ile diyaloglarımız başladı.

ÇORUM (AA) - Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyanın en önemli, en ciddi geleneksel spor kuruluşu, Dünya Etnospor Konfederasyonu. UNESCO, Birleşmiş Milletlerin Habitat Kurumu ile yakın çalışmalarımız var. Avrupa'nın geleneksel sporlar kurumu ile diyaloglarımız başladı." dedi.

Erdoğan, Hitit Üniversitesince 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun 2015 yılında çalışmalarına başladığını, dünyanın birçok ülkesinde üyelerinin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Dünyanın en önemli, en ciddi geleneksel spor kuruluşu, Dünya Etnospor Konfederasyonu. UNESCO, Birleşmiş Milletlerin Habitat Kurumu ile yakın çalışmalarımız var. Avrupa'nın geleneksel sporlar kurumu ile diyaloglarımız başladı. Ancak üyelerimizin çoğu Avrupa dışındaki ülkelerde. Japonya'dan, Moğolistan'dan, Pakistan'dan, Türki Cumhuriyetlerden, Arjantin'den Meksika'ya kadar üyelerimiz var ve büyümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu 3'e bölmeyi hedeflediklerini açıklayan Erdoğan, "Şu anki çalışmamıza Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlar çok sıcak bakıyor. Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bu federasyonlarla bir tarafta yağlı güreşin, diğer tarafta ciritin ön plana çıktığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Söyleşiyi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da takip etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı Açıklaması

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı Açıklaması

AA / Kemal Ceylan - Spor Haberleri
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Haber: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çorum'da söyleşiye katıldı Açıklaması - Haberler Spor
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