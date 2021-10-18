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Denizlispor'da Gökhan Süzen küllerinden doğdu

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor'da Gökhan Süzen küllerinden doğdu

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor'u 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra kazanıp moral depolayan Altaş Denizlispor'da 34 yaşındaki Gökhan Süzen, adeta yeniden doğdu.

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor'u 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra kazanıp moral depolayan Altaş Denizlispor'da 34 yaşındaki Gökhan Süzen, adeta yeniden doğdu. Daha önce şampiyonluk yaşadığı kulübüne sezonun ilk haftasından sonra dönen Gökhan, görev yaptığı 8 maçta 3 asist yaparak takımına katkı sağladı. Deneyimli sol bek, Ege ekibinin hücumdaki en etkili silahlarından biri oldu. Sol kanatta atakların şekillenmesinde önemli bir rol oynayan Gökhan, Adanaspor, Samsunspor ve Balıkesir maçlarında birer asist yaparak skora katkı sundu.

Balıkesirspor maçıyla camiadaki karamsar tabloyu silen yeşil-siyahlı ekip, 2 günlük iznin ardından yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarını sürdürecek. Ligin 10'uncu haftasını bay takım olarak geçecek Denizlispor, 11'inci hafta karşılaşmasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in bu maça yetişmesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
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Haber: Denizlispor'da Gökhan Süzen küllerinden doğdu - Haberler Spor
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