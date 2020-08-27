SPOR Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spora büyük destek
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SPOR Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spora büyük destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spora büyük destekRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, amatör spora destek ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi projesi kapsamında Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile protokol imzaladı.

27.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:10

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spora büyük destek

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, amatör spora destek ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi projesi kapsamında Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile protokol imzaladı. Protokolle, amatör sporcuların eğitici, öğretici ve yönetici olarak yetiştirilmesi, amatör sporculara yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapılacak.

İmza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve ASKF yönetimi katıldı. İmza töreninde konuşan ASKF Başkanı Ceşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın her zaman amatör sporların yanında olduğunu belirterek, "Kentimiz destekler sayesinde amatör sporda ilk 5'e girdi. Sizin verdiğiniz destekler bize büyük bir güç veriyor. Sporcu, kulüp ve müsabaka sayılarımızla amatör sporun gelişmesinde bize can suyu oluyorsunuz" dedi.

Büyükşehir Başkanı Zolan ise amatör sporlara desteklerinin büyüyerek artacağını ifade ederek, "Amatör sporlarımızla her zaman bir aradayız. Gençlerimizle, kulüplerimizle ve yöneticilerimizle beraber, federasyon olarak yürüttüğümüz işlere inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Bugün burada federasyonumuzla iş birliği noktasında bir protokol imzalıyoruz. İnşallah gençliğimize, geleceğimize ve amatör sporcularımıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Biz bugüne kadar hep amatör sporun, sporcularımızın, gençlerimizin ve kulüplerimizin yanında olduk. Aynı şekilde yürüyüşümüz devam edecek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından başkanlar Zolan ve Ceşen tarafından protokol imzalandı.

SPOR Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spora büyük destek

Kaynak: DHA

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