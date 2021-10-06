CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

AA / Talip Demirci - Haberler | Spor
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ikinci gün dalışları sona erdi.

ANTALYA (AA) - Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ikinci gün dalışları sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında düzenlenen organizasyon ikinci gününde ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde dalışlar gerçekleştirildi.

Bu disiplinde kadınlarda Ukrayna'dan Nataliia Zharkova 91 metreye dalış yaparak birinci oldu. Macaristan'dan Fatima Korok, 88 metreyle ikinci ve Çekya'dan Alena Konecka ise 86 metreyle üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Rusya'dan Alexey Molchanov, 121 metreye dalarak birinci olurken, Hırvatistan'dan Petar Klovar, 119 metreyle ikinci, Tunus'tan Walid Boudhiaf ise 113 metreyle üçüncü oldu.

Master yarışlarda dünya rekoru

FIM yarışlarında master erkekler kategorisinde Danimarkalı Jesper Stechmann, 90 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

İkinci günün sonunda sporculara madalyaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile verildi.

Törene CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kaş Belediye Başkan vekili Salih Usta katıldı.

Şampiyona, 8 Ekim'de paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yapılacak yarışlarla devam edecek.

AA / Talip Demirci - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Ezgi Mola Bülent Ersoy
Spor Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hasan Doğan Cengiz Ergün Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:53:43. #1.12#