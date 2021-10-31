Çaycuma, 'Koşabiliyorken Koş' dedi; 15 km zorlu parkurda yarıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1. Çaycuma Yol Koşusu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Çaycuma Belediyesi işbirliğinde 'Koşabiliyorken Koş' temasıyla bugün gerçekleşti. Koşu yarışının direktörlüğünü Erkan Akçelik ve Nilgün Çelik üstlenirken, yarışın sunuculuğunu Güven Göktaş sunumuyla gerçekleşti.

Bu yıl ilki düzenlenen 1. Çaycuma Yol Koşusu korona virüs tedbirleri kapsamında belediye binası önünde start verilerek gerçekleştirildi. Yarışı erkeklerde Hakan Çoban birinci olarak tamamlarken, kadınlarda ise Hasibe Demir ilk sırada bitiren isim oldu. Yarışmada ilk 3'e girenlere madalyanın yanı sıra para ödülü verilirken, yarışmaya katılanların tamamına katılım belgesi takdim edildi.

1. Çaycuma Yol Koşusu'nda 15 km'lik yol koşusuna Devrek Belediye Başkanı Ümit Altay katılırken, 3 km'lik halk koşusuna Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'da yarışanlar arasında yerini aldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılan 200 koşucu; Genel Klasman Erkekler, Genel Klasman Kadınlar, 40-49 Kadınlar, 40-49 yaş Erkekler, 50-59 yal Kadınlar, 50-59 yaş Erkekler, 60-69 yaş Kadınlar, 60-69 yaş Erkekler, 70 yaş Kadınlar ve 70 yaş Erkekler olarak katılım sağlandı.

"Dereceye girenler ödüllendirildi"

Yarışların sonunda dereceye giren atletlere ödüllerini Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Gençlik ve Spor Zonguldak İl Müdürü Hakan Yüksel, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya verdi.

Zorlu bir yarış parkuruna katıldığını söyleyen Devrek Kaymakamı Ümit Altayi "Çaycuma belediyesi tarafından gerçekleştirilen 1.Yol koşusuna katıldık. 15km zorlu bir parkurdu. Benim için bir tecrübe oldu. İlk defa böyle uzun mesafeli yarışa katıldım. Başkanımıza da teşekkür ediyorum böyle güzel bir organizasyona imza attığı için. İnşallah bundan sonra Devrek'te koşumuz olacak Nisan ayında, herkesi bekliyoruz" dedi.

Hayatında zorlandığı ilk parkur koşusu olduğunu söyleyen 84 yaşındaki 1970'li yılların ünlü sesi Salim Dündar', "Buraya koşuya geldik. Ama bir gün öncede konsere çıktım. Sonra programa katıldım derken şimdi zorlu bir parkurda koştum. 45 senedir koşuyorum, çok parkurlar gördüm ama bu kadar zorlusunu görmedim. Arnavut kaldırım parke taşları da hariç. Yine de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ankara Masterleri Atletizm Spor Kulübü, Ankara Başkent Masterleri Spor Kulübü, İstanbul Atletizm Spor Kulübü, Tempo Atletizm Spor Kulübü, Ayyotean Atletizm Spor Kulübü, Kdz. Ereğli Atletizm Masterleri Spor Kulübü, Devrek Atletizm Spor Kulübü, Çaycuma Atletizm Spor Kulübü koşu yarışına katılan gruplar olarak adını yazdırdı. - ZONGULDAK