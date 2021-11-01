Çardak'ta trap heyecanı

DENİZLİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenilenen trap makine parkuru ile son aşamaya gelen Çardak Atıcılık Poligonunda hafta sonu Cumhuriyet Kupası Trap Yarışmaları yapıldı.

Çardak'ta hafta sonu Cumhuriyet Kupası Trap Yarışmaları gerçekleşti. 7 takımdan 30 sporcunun sahne aldığı yarışmalar, sporcu ailelerinin ve çocukların da katılımıyla şenlik havasında yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Denizli ziyaretinde sözünü verdiği ilçede ki trap tesisinin modernizasyonu ve 15 yeni trap makinası alımı hızlı bir şekilde yapılarak tesis son aşamaya geldi. Cumhuriyet Kupası yarışmaları ile yeni yüzüyle ilk misafirlerini ağırlayan tesiste sporcular Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve tesisten duydukları memnuniyeti paylaştı.

Kupayı Kaymakam Karakurt verdi

Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi. Şampiyon olan Çardak Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübüne kupasını Çardak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt takdim etti. Tesisin tam anlamıyla hizmete girmesiyle ilerleyen günlerde Atıcılık ve Trap branşlarında ulusal organizasyonlar yapılması yönünde çalışmaların olduğu kaydedildi. - DENİZLİ