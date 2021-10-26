Canik'te futbol heyecanı: Turnuvaya "Emin Kar" adı verildi

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenecek olan mahalleler arası futbol turnuvasına, geçen günlerde hayatını kaybeden eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar'ın adı verildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenecek olan mahalleler arası futbol turnuvasının kuraları çekildi. 32 takımın katılacağı turnuvaya Samsunpor'un efsanevi takım kaptanı ve eski Kulüp Başkanı Emin Kar'ın adı verildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Spor Müdürü Osman Abanoz, Gaziosmanpaşa Pınarspor Kulübü Başkanı ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel, Organizasyon Komite Başkanı Oktay Öz ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde dostluk ve kardeşlik mesajları verildi.

"Amacımız kardeşliği pekiştirmek"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'te 32 takımın katıldığı bu turnuvanın, mahalleler arası kaynaşmayı, birliği, beraberliği pekiştirecek güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Bu kadar gencin bir arada olduğu Canik gibi bir ilçede bütün takımların iyi olduğunu düşünüyorum. İddialı bir turnuva olacağa benziyor. Tabii, bu turnuvayı düzenlememizin tek gayesi, kardeşliği pekiştirmek, birliği ve beraberliği sağlamak. Yaklaşık 1 ay sürecek bu turnuvamızı inşallah sakatlık olmadan, ağız tadıyla bitirmek nasip olur" diye konuştu.

Futbol turnuvasının ardından ilçede voleybol ve basketbol turnuvası da düzenleneceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Takımlarımızda gördüğüm kadarıyla heyecanlı gençlerimiz ve iddialı abileri var. İyi oynayan kazansın. İlçemize hayırlı olsun. Başlama vuruşunda görüşmek üzere. Bu vesileyle, Emin Kar hocamızı rahmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Başkan Sandıkçı da takımda

Gaziosmanpaşa Pınarspor Kulübü tarafından düzenlenen Canik Emin Kar Gaziosmanpaşa Pınarspor Kulübü Mahallelerarası Ödüllü Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşu 27 Ekim tarihinde protokol takımı ile komite takımı arasında oynanacak maçla yapılacak. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın da yer aldığı protokol takımı ile turnuvayı organize eden komite takımı arasında oynanacak ilk maç Canik Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak. - SAMSUN