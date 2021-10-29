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Can'ın hayali gerçek oldu

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Can'ın hayali gerçek oldu

Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesinde tribünde bulunan engelli Can Özer, sarı-lacivertli ekibin maçına gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesinde tribünde bulunan engelli Can Özer, sarı-lacivertli ekibin maçına gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Can Özer, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin, Alanyaspor ile oynadığı müsabakaya gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Annesi Nihayet Özer'in girişimiyle Cesur Can Özer'in maça gitme isteğini öğrenen Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, engelli taraftarın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Taraftar grubunun daveti üzerine İstanbul'da maça götürülen Cesur Can Özer, yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Cesur Can Özer'in çok mutlu olduğunu dile getiren annesi Nihayet Özer, "Oğlumu mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin. Bütün Fenerbahçe camiasından Allah razı olsun. Evladım çok mutlu. Götürenlerden, getirenlerden, ilgilenenlerden, herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Cesur Can Özer'in karşılaşmaya gitmesini sağlayan Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Cem Eren, "Can Kardeşimizin Hayalini gerçekleştirdik. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünde beraber izledik. Bize bu imkanları sağlayan başkanımız Ali Koç'a, tüm yöneticilerimize, Emir Yolaç'a ve Selçuk Çakır'a sonsuz teşekkürler. Can mutlu, biz mutlu" ifadelerini kullandı. - BURSA

Can'ın hayali gerçek oldu

Can'ın hayali gerçek oldu

Can'ın hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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