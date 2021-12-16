Spor camiası ve basın mensupları bir araya geldi

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adıyaman Şubesinde gazeteciler ve antrenörler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, TÜFAD Adıyaman Şube Başkanı Yılmaz Aslan ve yönetim kurulu üyeleriyle yerel ve ulusal basın temsilcileri bir araya geldi. Dernek binasında gerçekleştirilen sohbet toplantısında futbol başta olmak üzere ildeki sportif faaliyetler ve sporun gelişmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporun sadece spor camiasıyla değil, toplumun her kesimiyle gelişeceğine dikkat çekerek, basın mensuplarına bu noktada büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Sportif faaliyetlerle ilgili Adıyaman'da imkanların geniş olduğuna dikkat çeken Keleş, "Spor bir ilin gelişmesi için önemli alalardan birisidir. Adıyaman'da spor yapmak için çok güzel imkanlar var. Adıyaman'da 50'ye yakın spor branşı faal. Adıyaman'da 750 personel, 156 spor tesisi ile hizmet veriyoruz. Spor tesisi olmayan ilçemiz bulunmuyor" dedi.

TÜFAD Başkanı Yılmaz Aslan ise, Adıyaman'da sporun daha da canlandırılması gerektiği, Adıyamanlı geçlerin sportif başarılarının daha fazla olması gerektiğine işaret ederek, "TÜFAD futbol antrenörlerinin üye olduğu önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Adıyamanlı antrenörlerin futbol ve diğer spor branşlarında daha fazla görev almasını arzu ediyoruz. Adıyaman FK, kentte sporun lokomotifidir. Gençlerimizin ahlaklı bir nesil olarak yetişmesi için spor camiasına büyük görevler düşüyor" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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