Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Fenerbahçe'de yeni Ömer Faruk Beyaz krizi

Fenerbahçe'de genç futbolcuların sözleşmelerinin bitiş tarihinin yaklaşması planlamada hatalar yapıldığı şeklinde yorumlara neden oldu. Ömer Faruk Beyaz'ı bedavaya Stuttgart'a kaptıran Kanarya, şimdi de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için uğraşacak.

BERKE ŞANS BULMAK İSTİYOR

Belçika'da kiralık oynadığı dönemi iyi geçiren Berke'nin bu sezon kaleyi alabileceği görüşleri vardı ancak bu durum bir hayli zor. Altay Bayındır'ın formu yüksek ve Pereira'nın en çok güvendiği isimlerden. Mukavelesi sezon sonu bitecek Berke, uzun süredir Atletico Madrid radarında. Avrupa takımları Berke'nin durumunu takip ediyor.

FERDİ KADIOĞLU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe camiası Ferdi Kadıoğlu'nun mukavele uzatacağına kesin gözüyle baksa da her şey değişebilir. Futbolcu Milli Takım'dan yana olduğunu gösterse de net bir karar açıklamadı. Bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. 3'lü savunmanın bek kenarında adeta kusursuz bir oyuncuya dönüşme yolunda. Mukavelesinin bitecek olması iştah kabartıyor. Piyasa değeri de her geçen gün yükseliyor.

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