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Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Fenerbahçe'de yeni Ömer Faruk Beyaz krizi

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Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri sezon sonu bitiyor. Ferdi Kadıoğlu hakkında son günlerde G.Saray ve İngiliz takımları yazıldı. Berke Özer için de uzun süredir Atletico Madrid konuşuluyor. Forma şansı bulamayan Berke'nin, Altay oldukça kaleye geçmesi zor gözüküyor. Önemli potansiyeli olan Berke'de sürpriz yaşanma ihtimali daha yüksek. F.Bahçe, Ömer Faruk Beyaz'ı da bedavaya Stuttgart'a kaptırmıştı.

Fenerbahçe'de genç futbolcuların sözleşmelerinin bitiş tarihinin yaklaşması planlamada hatalar yapıldığı şeklinde yorumlara neden oldu. Ömer Faruk Beyaz'ı bedavaya Stuttgart'a kaptıran Kanarya, şimdi de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için uğraşacak.

Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Fenerbahçe'de yeni Ömer Faruk Beyaz krizi

BERKE ŞANS BULMAK İSTİYOR

Belçika'da kiralık oynadığı dönemi iyi geçiren Berke'nin bu sezon kaleyi alabileceği görüşleri vardı ancak bu durum bir hayli zor. Altay Bayındır'ın formu yüksek ve Pereira'nın en çok güvendiği isimlerden. Mukavelesi sezon sonu bitecek Berke, uzun süredir Atletico Madrid radarında. Avrupa takımları Berke'nin durumunu takip ediyor.

Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Fenerbahçe'de yeni Ömer Faruk Beyaz krizi

FERDİ KADIOĞLU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe camiası Ferdi Kadıoğlu'nun mukavele uzatacağına kesin gözüyle baksa da her şey değişebilir. Futbolcu Milli Takım'dan yana olduğunu gösterse de net bir karar açıklamadı. Bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. 3'lü savunmanın bek kenarında adeta kusursuz bir oyuncuya dönüşme yolunda. Mukavelesinin bitecek olması iştah kabartıyor. Piyasa değeri de her geçen gün yükseliyor.

Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Fenerbahçe'de yeni Ömer Faruk Beyaz krizi
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