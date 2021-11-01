Bursa'da rahvan atlar Cumhuriyet için koştu

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılı nedeniyle düzenlenen Rahvan Atları Cumhuriyet Koşusu, adeta nefesleri kesti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları işbirliğiyle Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen "Rahvan Atları Cumhuriyet Koşusu" Ürünlü'de yapıldı. Konya, İzmir, Ankara, Aydın, Kütahya, Isparta, Afyonkarahisar, Bursa, Samsun, Gölcük ve Balıkesir'den yoğun katılımın olduğu yarışları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Temsilcisi İlkel Mirilli ile çok sayıda sporsever izledi. Muradiye Camii İmam hatibi Lütfi Taşçı'nın Kuran tilaveti ile başlayan ve Yerli Dörtnal, İkili Taylar, Üçlü Taylar, Dörtlü Taylar, Taze Beşli, Deste, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde yapılan yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu.

Gün boyu devam eden yarışlarda Yerli Dörtnal Kategorisinde Engin Kesdoğan, İkili Taylarda Mutlu Mert, Üçlü Taylarda Mehmet Barut, Dörtlü Taylarda Hüseyin Evcil, Taze Beşlide Mustafa Yılmaz, Destede Turhan Şimşek, Küçük Ortada İsmail Gelmez, Büyük Ortada Özgür Güven, Baş Altıda Ayhan Karakuş ve Başta da Latif Aka'nın atı birinci oldu.

Şampiyonlara kupa ve madalyalarını veren Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, bu tür etkinliklerin geleneksel sporların gelecek kuşaklara aktarılması noktasında çok önemli olduğunu belirterek, katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Temsilcisi İlkel Mirilli de Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ilkini yaptıkları Cumhuriyet Koşusu'nu geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. - BURSA