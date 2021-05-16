SPOR Bursa'da Beşiktaşlı taraftarlar sokağa döküldü
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SPOR Bursa'da Beşiktaşlı taraftarlar sokağa döküldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

?BEŞİKTAŞ'ın şampiyonluğunun ardından Bursa'nın çeşitli noktalarında sokaklara dökülen siyah beyazlı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

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BEŞİKTAŞ'ın şampiyonluğunun ardından Bursa'nın çeşitli noktalarında sokaklara dökülen siyah beyazlı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı. Caddelerde toplanan ve araçlarıyla tura çıkan taraftarlar, koronavirüsü hiçe saydı.

Spor Toto Süper Lig'in 42'nci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1'lik skor ile mağlup eden Beşiktaş, 2020/21 sezonunu şampiyon olarak noktaladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'tam kapanma' sürecinde şampiyonluk kutlamalarına izin verilmemesine karşın, maçın bitiş düdüğü ile siyah beyazlı taraftarlar sokaklara döküldü.

KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDILAR

Kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, ellerindeki bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Polis ekipleri ise, kalabalığın oluştuğu noktalarda taraftarları evlerine yönelmeleri konusunda uyararak, dağıttı. Kentin birçok yerinde ise, taraftarlar araçlarıyla şehir turuna çıktı. Bazı taraftarların, araçların camlarından sarkarak şampiyonluğu kutladı. Araçtan sarkarak meşale yakan taraftarların yanı sıra, bir çok taraftarın da maske ve mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ardından denetimlerini artıran polis ekipleri ise, taraftarların kalabalık oluşturmaması için yoğun çaba gösterirken, zaman zaman yaşanan gerginliklere müdahale etti.İnegöl ilçesinde taraftarlar ile polis ekipleri arasında tansiyon yükselirken, çevik kuvvet takviye edildi. Bir süre sonra taraftarlar meydandan dağıtıldı.

SPOR Bursa'da Beşiktaşlı taraftarlar sokağa döküldü
SPOR Bursa'da Beşiktaşlı taraftarlar sokağa döküldü
SPOR Bursa'da Beşiktaşlı taraftarlar sokağa döküldü
SPOR Bursa'da Beşiktaşlı taraftarlar sokağa döküldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
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