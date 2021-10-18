GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yapmak istediklerini sahada yapamayan bir Gaziantep Futbol Kulübü olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erol Bulut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, sahalarında ve deplasmanda çok farklı oynadıklarını, bu performansla istedikleri hedefe zor ulaşabileceklerini belirterek, "Bugün çok değişik bir ilk yarı gördük. Bizim açımızdan söylüyorum. İlk yarı zaten sahada olmayan isteklerimizi yerine getiremeyen bir Gaziantep Futbol Kulübü var. Kaleye şutumuz yok. Yapmak istediklerimizi sahada yapamayan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Genel performansa baktığımızda evinde çok farkı oynayan bir Gaziantep Futbol Kulübü deplasman da farklı oynadı. Bu performanslarla istediğiniz hedeflere zor ulaşırsınız. Bunu açık söyleyeyim. İkinci yarı ise hem stada gelen taraftarlar hem de televizyon önünde olan taraftarlar keyif aldığını düşünüyorum. İlk yarıyı hiç saymamamız lazım. İkinci yarının tamamına baktığımızda gösterdiğimiz performans istek arzu ile 1 puan almamız gerekiyordu. İlk yarıyı değerlendirdiğimizde zaten 3 puanı hak etmedik. Bu performansla 3 puanı almamız zor. Bizim açımızdan iyi olmadı" dedi. - HATAY

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