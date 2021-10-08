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Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı

Bu yıl takvime tekrar dahil edilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

İSTANBUL (İHA) - Bu yıl takvime tekrar dahil edilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber ile Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicalli katıldı.

Törende konuşan Vural Ak, geçtiğimiz yıl yapılan gong töreninin kendileri çok heyecanlandırdığını ve yarışların başlama noktasını olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl burada yaptığımız toplantı hepimizi fazlasıyla heyecanlandırmış, birlikte çaldığımız gong, ev sahipliğini yaptığımız yarışların başlama noktası olmuştu. Sadece ülkemizin eğil dünyanın en önemli finans merkezlerinde olan Borsa İstanbul'da tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl Formula 1 ve Borsa İstanbul gibi çok değerli iyi yapıyı buluşturup, bir ilki imza atarak spor ve finans dünyasını bir araya getirerek gerçekleştirmiştik. Formula 1'i ülkemize getirmek için çok çalıştık. 2020 yılında en iyi yarış seçildi. Geçen yıl şampiyonun belirlendiği, dünyada çok konuşulan yılın en iyi organizasyonu seçildi. Bu sene tribünlerimizde pandemi koşullarına uygun olarak 100 bin kişi ağırlayacağız. 35 bin yabancı turist bu yarış vesilesiyle geldi. Ülke ekonomimize yüzlerce milyon dolarlık nakit katkı sağlayacak bu büyük organizasyonda global birçok isim bir araya gelecek. Formula 1 başlı başına çok büyük bir ekosistem. Biz de bu ekosistemin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Bu organizasyonun en az 10 yıl daha İstanbul'da kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Intercity İstanbul Park'ta böylesi bir yarışın düzenlenmesi İstanbul ve ülkemizin tanıtım için büyük fırsat. Formula 1 gibi en üst düzey organizasyonlar dünyaya açılan en güzel penceredir" diye konuştu.

Stefano Domenicalli ise İstanbul'da olmak dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Böyle bir organizasyonun güzel bir şehirde özel bir haftada olmasından dolayı mutluyuz. Pilotlarımız bu yarış için özel bir şekilde hazırlandı. İş her zaman iştir. Bu organizasyon ülkeye, ekonomiye ve teknolojiye katkısı çok büyük. Bu büyük şampiyonayı burada birlikte gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. 3 gün boyunca İstanbul'da yapılacak yarışın başarılı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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