Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti
Dünya futbolunun en ünlü çiftlerinden Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinin evlilikleri olaylı bir şekilde son buluyor. Wanda Nara'nın, yıldız futbolcuyu Instagram'da takipten çıkararak, "Bir o.... için aileni mahvettin" paylaşımını yapması gündeme bomba gibi düştü.
Her yaptıkları gündem olan PSG'nin yıldız futbolcusu Icardi ile Wanda Nara çifti ayrılmanın eşiğinde. Nara'nın Instagram'dan Arjantinli futbolcuyu takipten çıkardıktan sonra yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.
"AİLENİ MAHVETTİN"
Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "Bir o.... için aileni mahvettin" ifadelerini kullandı. Nara daha önce Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. Yıldız futbolcu için Lopez'den ayrılan Nara'nın yakın zamanda Icardi'yle olan evliliğini de bitirmesi bekleniyor.
AYRILIĞA CHINA SUAREZ SEBEP OLDU
İkilinin ilişkilerini bitirme noktasına getirenin Arjantinli oyuncu China Suarez olduğu öne sürüldü. Icardi'nin Suarez'le uzun süredir gizli aşk yaşadığı ve Wanda Nara'nın bu ilişkiden haber dar olunca Arjantinli yıldız futbolcuyu terk ettiği ifade edildi.