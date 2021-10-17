Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti - Haberler Spor
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Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Dünya futbolunun en ünlü çiftlerinden Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinin evlilikleri olaylı bir şekilde son buluyor. Wanda Nara'nın, yıldız futbolcuyu Instagram'da takipten çıkararak, "Bir o.... için aileni mahvettin" paylaşımını yapması gündeme bomba gibi düştü.

Her yaptıkları gündem olan PSG'nin yıldız futbolcusu Icardi ile Wanda Nara çifti ayrılmanın eşiğinde. Nara'nın Instagram'dan Arjantinli futbolcuyu takipten çıkardıktan sonra yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

"AİLENİ MAHVETTİN"

Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "Bir o.... için aileni mahvettin" ifadelerini kullandı. Nara daha önce Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. Yıldız futbolcu için Lopez'den ayrılan Nara'nın yakın zamanda Icardi'yle olan evliliğini de bitirmesi bekleniyor.

Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti

AYRILIĞA CHINA SUAREZ SEBEP OLDU

İkilinin ilişkilerini bitirme noktasına getirenin Arjantinli oyuncu China Suarez olduğu öne sürüldü. Icardi'nin Suarez'le uzun süredir gizli aşk yaşadığı ve Wanda Nara'nın bu ilişkiden haber dar olunca Arjantinli yıldız futbolcuyu terk ettiği ifade edildi.

Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk ettiChina Suarez

Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti
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Ali Gülhan
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Haber: Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti - Haberler Spor
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