Beşiktaş, serveti elinin tersiyle itti! Havaya uçup giden para tam 91 milyon lira
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta puanla tanışamayan Beşiktaş, ekonomik anlamda da büyük bir darbe aldı. Siyah-Beyazlılar, galibiyet başına 2.8 milyon euro (30.3 milyon lira) beraberlik başına 930 bin euro (11 milyon lira) verilen primden mahrum kaldı. Siyah-Beyazlılar, 2017-18 sezonundaki gibi 3'te 3 yapsaydı, kasasına 91 milyon lira koyacaktı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde geçmişte yakaladığı başarılarla ülke puanına önemli katkılarda bulunan Beşiktaş, bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Siyah-Beyazlı temsilcimiz gruptaki ilk 3 maçında puan alamadı, yalnızca 1 gol atabildi. Beşiktaş, büyük bir geliri de elinin tersiyle etti.
KAYIP 91 MİLYON TL
Temsilcimiz 2017-18'deki gibi gruba 3'te 3'le başlamış olsaydı kasasına 91 milyon lira koyacaktı. Devler Ligi'ndeki 2.8 milyon euro (30 milyon lira) beraberlik başına 930 bin euro (11 milyon lira) primler, temsilcimizin kasasına girmedi. Devler Ligi'nden gelecek paralarla kadrosunu kuran Beşiktaş'ta gelirin uçması tat kaçırdı.
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