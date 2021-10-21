Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Süper Lig'in 10'uncu haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -
Süper Lig'in 10'uncu haftasında 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;YARIN: 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay (Yeni Malatya) YASİN KOL23 EKİM CUMARTESİ: 13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi) HÜSEYİN GÖÇEK16.00 Gaziantep FK - GZT Giresunspor (Kalyon) TUGAY KAAN NUMANOĞLU16.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel) ATİLLA KARAOĞLAN24 EKİM PAZAR: 13.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat) HALİS ÖZKAHYA16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU16.00 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) BAHATTİN ŞİMŞEK19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER25 EKİM PAZARTESİ: 20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) FIRAT AYDINUS
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