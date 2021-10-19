Karim Benzema hapse! Kaset şantajı kariyerini yaktı
Takım arkadaşı Valbuena'ya kasetle şantaj yaptığı iddiasıyla yaklaşık 5 yıl Fransa Milli Takımı'ndan dışlanan Benzema için karar zamanı geldi çattı. Yarın Versailles Ceza Mahkemesi'nde Benzema ve beraberindeki 4 kişi yargılanacak. Hakkında 5 yıl hapis cezası istenen Benzema'nın mahkemeye gelip gelmeyeceği belli değil. Bu olay Benzema'nın itibarına büyük zarar verdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu şantaj mağduru Valbuena, mahkemede olacak.
Spor dünyasını sarsan kasetle şantaj olayında büyük duruşma yarın. Skorer'de yer alan habere göre; daha önce Versailles Savcılığı, Benzema dahil 5 kişinin (Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass, ve Karim Zenati) söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı.
Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişi Versailles Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena'nın Olympiakos yönetiminden izin aldı. Şantaj mağduru Valbuena, mahkemede bizzat yer alacak.
2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmiş, arkasından Benzema çıktığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu şantaj girişiminde yer aldığı gerekçesiyle göz altına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Ertelenen duruşmalar sonunda nihai karar yarın belli olacak.