BB Erzurumspor Altınordu mesaisini sürdürdü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 9.haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.
ALTINORDU, ORDU (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 9.haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 9.haftasında sahasında Pazar günü ağırlayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde kulüp tesislerinde sürdüren Dadaşlar taktik ağırlık çalıştı. - ERZURUM