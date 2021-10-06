Başkanlar ilk adımı attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ortak kanalda

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak adımıyla ilgili ilk atılım geldi. Ezeli rakipler, 'ebedi dostluk' pakedi kapsamında basketbol yayın hakları için ortak girişim yaptı. Bundan böyle kadın basketbol takımlarının EuroLeague maçları TRT Spor'dan yayınlanacak.

İşte kulüplerden yapılan ortak açıklamalar:

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