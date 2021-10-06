Başkanlar ilk adımı attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ortak kanalda
Fenerbahçe ve Galatasaray ortaklaşmasındaki ilk karar açıklandı. F.Bahçe Kadın Basketbol ve G.Saray Kadın Basketbol takımlarının EuroLeague'de oynayacağı maçlar, TRT Spor Yıldız'dan paylaşılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yayın haklarındaki ortaklık adımı ilerleyen süreçte başka projelerde de devam edecek. İki kulüpten eş zamanlı olarak paylaşım geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak adımıyla ilgili ilk atılım geldi. Ezeli rakipler, 'ebedi dostluk' pakedi kapsamında basketbol yayın hakları için ortak girişim yaptı. Bundan böyle kadın basketbol takımlarının EuroLeague maçları TRT Spor'dan yayınlanacak.
İşte kulüplerden yapılan ortak açıklamalar:
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