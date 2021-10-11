Başkan Pekyatırmacı geleceğin şampiyon adaylarını ziyaret etti

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi kış spor okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük spor okullarından biri olan Selçuklu Spor Okulları Kış döneminde de aileler tarafından büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz hafta eğitimlerin başladığı Kış Spor Okullarını ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı öğrencilerle bir araya geldi. Spor Okullarında eğitim gören öğrencilerin antrenmanını izleyen Başkan Pekyatırmacı, çocuklar ve aileler ile bir süre sohbet etti. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı'ya Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Yaz ve Kış olmak üzere iki sezondan oluşan Spor Okulları eğitimleri, Selçuklu Belediyesine ait ulusal standartlara uygun toplam 35 tesis ve 56 salonda gerçekleştiriliyor. 2 Ekim de eğitimleri başlayan Kış Spor Okulları 29 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek. Pandemi dönemi nedeniyle sınırlı sayıda başvuruların kabul edildiği Kış Spor Okullarında 13 branşta toplam 4 bin 71 öğrenci eğitim görüyor. Çocukların yıl boyu spor yapmalarına imkan sağlayan Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında sporculara branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde, Yüzme, Basketbol, Futbol, Tekvando, Cimnastik, Tenis, Voleybol, Wushu, Karate, Kick Boks, Satranç, Okçuluk ve Masa Tenisi branşlarında eğitim veriliyor.

"Şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz"

Çocukların sadece yaz döneminde değil kış döneminde de spordan kopmamaları adına Kış Spor Okullarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, "Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın sadece yaz dönemlerinde değil, seçtikleri branşta yıl boyu spor yapmaların çok önemsiyoruz. Her yıl binlerce öğrencimizin burada sporla tanışması bizleri çok mutlu ediyor. Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimlerimiz 2 Ekim tarihinde başladı. 29 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek. Kış spor okullarında 13 branş, 19 tesis ve 28 salonda 102 antrenörle, 5-15 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Toplamda 4 bin 71 sporcumuz şuanda tesislerimizden hizmet alıyor. Öğrencilerimize aynı zamanda ulaşım için servis imkanı sağlıyoruz. Spor malzemeleri ve kıyafetleri de belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilmekte. Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet ailelerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA